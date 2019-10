EuroMillions: le jackpot n’a toujours pas été remporté

Les 190 millions d’euros seront remis en jeu une dernière fois mardi prochain.

Décidément, le jackpot de 190 millions d’euros ne trouve pas preneur. Lors du tirage de ce vendredi, il n’y a eu aucun gagnant au rang 1.

Pour gagner, il fallait jouer les numéros suivants: le 6, le 9, le 35, le 41 et le 44 avec les étoiles 6 et 9.

Et maintenant?

Que se passe-t-il désormais? Étant donné qu’il s’agit du 4e tirage sans que le jackpot ne tombe, on applique alors le système dit de «Roll Down»: «Lors du 5e tirage de mardi prochain, ce jackpot de 190 millions d’euros tombera d’office au premier rang comportant au moins un gagnant», poursuit Monsieur Mahieu.

Cela signifie donc que, s’il n’y a pas de gagnant au rang 1 lors du 5e tirage, ce sont les gagnants du rang 2 qui se partageront le pactole! Et si personne n’a collecté les numéros du rang 2? Ce seront alors les gagnants du rang 3 qui empocheront l’argent. Et ainsi de suite!

Un pactole supérieur aux 190 millions

«Pendant la période ou le jackpot est plafonné, les mises des joueurs qui devraient aller dans le jackpot vont descendre aux premiers gagnants des rangs inférieurs», poursuit le porte-parole. «Ce qui veut dire que les gagnants du rang 2 et en dessous peuvent gagner beaucoup d’argent.»

Et si le jackpot ne tombe pas? Alors, cela devient carrément le panard pour les gagnants du premier rang: «Ils remportent le jackpot de 190 millions d’euros, en plus des sommes remportées par un vainqueur de leur rang».

Par contre, selon les probabilités, il y a plus de «chances» que le nombre de gagnants soit plus important et que cette somme astronomique soit partagée.