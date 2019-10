L’école de Grandvoir sera-t-elle rénovée un jour?

Ce vendredi soir, le conseil communal de Neufchâteau a consacré l’essentiel des débats au dossier de l’école de Grandvoir sur laquelle majorité et opposition se disputent sur fond de querelle politique.

Le bourgmestre Dimitri Fourny a rappelé que la ministre De Bue, avant de passer le relais à son collègue Dermagne, a recalé une modification budgétaire proposée par la majorité chestrolaise. «À cause de cela, on ne peut pas engager les travaux prévus au budget. Or, si on ne le fait pas avant le 31 décembre, on perd les 90% de subsides. Les élèves sont de plus en plus nombreux à Grandvoir et sont logés dans deux conteneurs,» a encore estimé le bourgmestre.

«La tutelle a commis une bêtise»

«Le reste de l’école continue de se dégrader et on doit louer la salle voisine 600 euros par mois pour loger l’accueil extrascolaire et les repas. La tutelle a commis une bêtise en refusant cette modification budgétaire», a conclu M. Fourny.

Pour la minorité, Yves Evrard a expliqué que «si on en est là, c’est à cause de vous, de la fraude électorale. Je vous signale qu’on est toujours en affaires courantes et que si la ministre a recalé cette modification, c’est pour toutes ces raisons. Pour ne pas perdre le subside tout en restant dans le respect de la loi, je vous propose de demander au nouveau ministre une dérogation pour pouvoir allonger le délai.»

Balle dans le pied?

«Quoi? a rétorqué M. Fourny. Vous voulez qu’on reporte un dossier pour lequel tout est prêt? Si on fait cela, on aura la nouvelle école aux calendes grecques! Nous repassons le point ce soir et on compte sur le nouveau ministre pour l’approuver. Je parie qu’avant le 31 décembre nous aurons de bonnes nouvelles à donner aux enfants, parents et enseignants de l’école», termine le bourgmestre.

«Vous vous tirez une balle dans le pied, parce que vous allez inciter le nouveau ministre à vous rappeler à l’ordre», lui a répondu M. Evrard.

Le point a été voté.