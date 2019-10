Jérôme D’Ambrosio confirmé par Mahindra en Formula E

Le pilote belge Jérôme D’Ambrosio a été officialisé vendredi par l’écurie indienne Mahindra Racing pour la sixième saison de la Formule E, le championnat de monoplaces électriques. Un deuxième Belge sera présent puisque Sam Dejonghe va rester le pilote de réserve et de simulateur.

Jérôme D’Ambrosio va poursuivre sa carrière en Formule E au sein de la formation Mahindra Racing, avec laquelle il va entamer une deuxième saison. Après un début de carrière chez Dragon Racing, le Bruxellois était passé dans les rangs de Mahindra pour la saison 2018-2019.

🔥 Look who's back! #MahindraRacing is happy to confirm @thereal_JDA and @Pwehrlein will return to contest season six of the @FIAFormulaE Championship in the #M6Electro. Stay tuned for more news and the M6Electro like you've never seen it before… pic.twitter.com/z6HUL4kC0H