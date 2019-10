Mort de Diahann Carroll, pionnière des actrices noires à la télé américaine

C’est son personnage de Dominique Deveraux dans la série «Dynastie» qui l’a rendue célèbre dans le monde entier.

L’actrice et chanteuse Diahann Carroll, pionnière pour les comédiennes noires à la télévision américaine et devenue internationalement connue avec la série «Dynastie» dans les années 1980, est morte vendredi à l’âge de 84 ans.

Elle s’est éteinte à son domicile de Los Angeles après avoir lutté des années durant contre un cancer du sein, selon son publiciste. Née à New York en juillet 1935, dans le quartier du Bronx, Diahann Carroll avait commencé sa carrière comme chanteuse, se hissant jusqu’à Broadway où elle avait obtenu un Tony Award pour sa performance dans une comédie musicale. Mais elle avait commencé à tourner dans des films dès les années 1950, en particulier pour Otto Preminger dans «Porgy and Bess».

La révélation viendra en 1968 avec la série télévisée «Julia», où la comédienne tiendra durant quatre ans le rôle principal, celui d’une infirmière veuve élevant seule son jeune fils. Jusqu’alors, les actrices noires étaient généralement reléguées dans des rôles secondaires ou des stéréotypes de domestiques.

La série «Julia» évitait soigneusement les questions sociales ou raciales très sensibles à l’époque aux États-Unis et avait été critiquée à ce titre, mais elle était suivie autant par les téléspectateurs blancs que noirs. Diahann Carroll avait reçu un Golden Globe pour ce rôle mais c’est véritablement son personnage de Dominique Deveraux dans la série «Dynastie» qui l’a rendue célèbre dans le monde entier.

Elle avait rejoint la série en 1983 pour la quatrième saison, après avoir beaucoup insisté auprès du producteur hollywoodien Aaron Spelling pour décrocher ce rôle, taillé sur mesure pour donner la réplique à la redoutable et intrigante Alexis Colby campée par Joan Collins.

«Je veux être riche et impitoyable […] Je veux être la première garce noire à la télé», avait lancé Diahann Carroll dans une interview.

