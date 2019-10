VIDÉO | «Affaire conclue»: plus de 12.000 euros pour une nouvelle vente record

L’émission présentée par Sophie Davant a enregistré une nouvelle vente record lors de l’émission diffusée hier jeudi sur France 2.

Avril 2019. Parmi les acheteurs d’«Affaire conclue», Pierre-Jean Chalençon acquiert un dessin de Picasso pour la somme de 9.300 euros. Soit le plus gros montant jamais dépensé dans l’émission pour un objet vendu aux enchères. Mais ça, c’était avant la diffusion de l’épisode de ce jeudi 03 octobre…

En effet, hier, un nouveau record a été établi devant les caméras de France 2. L’objet, qui représente un lionceau en bronze du sculpteur Godchaux (un des sculpteurs animaliers français les plus connus du XXe siècle, NDLR) et qui a été présenté par une octogénaire originaire de Toulouse, a suscité l’enthousiasme de tous les observateurs. À commencer par Harold Hessel, en charge de l’expertise, qui a estimé cette «œuvre extraordinaire et remarquable» à 7.000 euros: «C’est la plus grosse estimation de l’émission.»

Également subjugués par ce «Lionceau assis» (le nom de l’œuvre, NDLR), les acheteurs ont rapidement fait grimper les enchères. Résultat des courses? Le bronze a finalement été acquis par Caroline Pons pour un montant record de 12.750 euros.