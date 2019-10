Trois artistes exposent dans l’Elberg, ce week-end

«Rêves croisés» vient d’être inaugurée dans le tout nouvel espace Arthur de la Grand-place. L’exposition est accessible à tous jusqu’à ce dimanche soir.

Sur la Grand-place, l’hôtel Elberg revit grâce à la famille Boudlet. François y gère le logement au travers de quatre appartements et de onze chambres.

Des projets, le n°27 en regorge encore. Au rez-de-chaussée, l’ancien Mezzoo deviendra prochainement le fast-food O’Tacos. Le chantier est en cours. Au 1er étage par contre, la magnifique salle Arthur mêlant carrelage et parquet vient d’être inaugurée en même temps que sa terrasse. Une toute première exposition associant trois artistes a été inaugurée ce jeudi soir et vivra le temps de ce week-end des Hurlus (voir ci-dessous).

Un concours de plasticiens à chaque fête des Hurlus?

«Tout le monde connaît l’hôtel et se souvient du Mezzoo mais peu ont vu cette salle puisqu’elle n’était plus exploitée depuis 50 ans. On s’est équipé pour pouvoir y exposer régulièrement, dit l’hôte des lieux. On y organisera peut-être même un concours annuel afin de promouvoir les artistes locaux, probablement durant la fête des Hurlus pour rajouter de la culture en centre-ville durant ce rendez-vous annuel.»

Deux Hurlus et une Tournaisienne exposent leurs œuvres jusqu’à dimanche soir EdA «Je profite de cette grande salle pour exposer des grands formats. Ça s’y prête bien. Je n’ai gardé qu’un seul thème, celui des portraits. Pour le moment, ceux que je peins sont ceux que je trouve sur Internet, dont l’expression me parle. Ceux-ci n’ont quasiment été réalisés que pour cette exposition», souligne Olivier Vrij qui exposera prochainement ses œuvres également dans les chambres. Un garçon qui réexpose par ailleurs au château de Bourgogne depuis ce vendredi. Professeur et élève: les associés Celui qui fut professeur d’Olivier à l’académie des Beaux-Arts de Mouscron, Pierre-Jean Verhoeven, expose aussi de grands formats aux techniques mixtes. «C’est ce que j’appelle les Fables de ma fontaine! On y voit le rapport entre personnages humains et animaux de façon très colorée. J’ai pris les animaux des fables de Florian.» Au fond de la salle, Pierre-Jean a aussi accroché un portrait d’Arthur Rimbaud en guise de clin d’œil. Il fait écho à la peinture à l’huile d’Arthur Boudlet lui faisant face. C’est lui qui a créé l’hôtel Elberg dans les années quarante. «C’est l’Ardennais français qui fait face à l’Ardennais belge!» Pierre-Jean Verhoeven expose notamment 21 portraits de personnalités au feutre noir. EdA Enfin, au-dessus des banquettes se trouvent 21 portraits de personnalités diverses dessinées au feutre noir sur papier. «Tous les deux jours, je publie un portrait sur ma page Facebook. J’essaie de garder le rythme! J’y associe une phrase personnelle, sorte d’haïku, ces petits poèmes japonais très courts.» Sur le réseau social, en plus du feutre noir, il travaille aussi au bic quatre couleurs et à l’aquarelle. Du plus bel effet! Le lien entre l’humain et la nature parfois maltraitée. Un talent que l’on doit à Caroline Drossart. EdA Enfin, l’espace central de la vaste pièce est peuplé d’une douzaine de céramiques. Elles sont nées de la dextérité de la Tournaisienne Caroline Drossart. «Cela représente les liens entre l’humain et son environnement, la nature. Ces liens subtils qui nous lient et qu’on oublie ou qu’on maltraite...», résume notre interlocutrice, thérapeute de profession, s’étant formée au deuxième art (selon Hegel!) en l’académie de la cité des Cinq clochers. Elle aussi a plusieurs façons de travailler: certains ont subi une cuisson, d’autres deux. La technique de l’enfumage a aussi été réalisée avec succès, permettant de poser un autre regard sur la matière. Exposition visible vendredi (18/23 heures), samedi (11/23 heures) et dimanche (9/23 heures).

Mariposa pendant... et après l’exposition

Pour mieux faire connaître la salle au cœur du dédale de couloirs et de pièces, un bar éphémère Mariposa est tenu par un professionnel hurlu de l’horeca, Charles Coussement. Il est épaulé par quelques forces vives qui servent bières, vins et cocktails. «Il est accessible dans l’espace Arthur les jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 20 octobre. Il attire du monde...», se réjouit M. Boudlet.