Martinez rappelle Maxime Lestienne pour les matches contre Saint-Marin et au Kazakhstan

Ce vendredi à 14h, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres comptant pour les qualifications à l’Euro 2020.

Il ne manque qu’un point aux Diables rouges pour officialiser leur qualification au prochain championnat d’Europe. En recevant Saint-Marin le jeudi 10, on imagine mal l’équipe de Roberto Martinez ne pas valider ce ticket dès le prochain match.

Le sélectionneur va-t-il dès lors octroyer du temps de jeu à certains joueurs en difficulté au sein de leur club?

Il a choisi de sélectionner 28 noms, parmi lesquels on retrouve Maxime Lestienne. Le Standardman effectue ainsi son grand retour. La dernière apparition de l’ancien Mouscronnois remontait à 2013 et un match aux États-Unis.

📝 2??8?? Devils for our games against San Marino and Kazakhstan 🤩 #EURO2020 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/ghJzpbVr6x