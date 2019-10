PHOTOS | Mondiaux d’athlétisme de Doha: Thomas Van der Plaetsen termine dans le Top 10 du décathlon, Niklas Kaul sacré

«Une meilleure 2e journée, mais pas à 100% physiquement»

Déçu après sa première journée (4.007 points), Thomas Van der Plaetsen a redressé la tête jeudi pendant la seconde journée du décathlon des championnats du monde de quoi quitter le Qatar plus rassuré. «Physiquement je n’étais pas à 100%, mais néanmoins je fais une meilleure seconde journée et je réalise mon meilleur classement dans un championnat du monde (9e avec 8.125 points, NDLR) ce qui sera très important pour le ranking».

En raison de ses récents soucis physiques (ischios), il n’a pu s’entraîner comme il le souhaitait et cela s’est traduit notamment à la perche. «Je passe 5m30, mais j’avais le potentiel de 5m50, mais je n’ai eu qu’un entraînement depuis Talence (fin juin). Les haies et le disque étaient bons. Cette 2e journée me montre que le potentiel est là en vue de l’année prochaine.»