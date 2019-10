Mondiaux d'athlétisme - Thomas Van der Plaetsen termine 9e du décathlon qui sacre l'Allemand Niklas Kaul

(Belga) Il était passé minuit dans la nuit de jeudi à vendredi quand Thomas Van der Plaetsen a terminé en 9e position le décathlon des 17es championnats du monde d'athlétisme organisés à Doha au Qatar. Il a bouclé la 10e épreuve, le 1500m, en 4:43.95. Il a ajouté 656 points et porté son total final à 8.125 points. Il signe en cinq participations aux Mondiaux son meilleur classement.

Son record sur la distance est de 4:32.52 et date du 29 mai 2011 à Götzis. Pendant la réalisation de son record personnel du décathlon (8.332, aux JO de Rio en 2016, il avait couvert les 1500m en 4:34.20. L'Allemand Niklas Kaul a enlevé le titre grâce à un 1500m d'enfer (4:15.70 - 841 pts). Il devance avec 8691 points l'Estonien Maicel Uibo (8.604) et le Canadien Damian Warner (8.529). Le tenant du titre le Français Kevin Mayer a abandonné au cours de la 7e épreuve le saut à la perche lors du saut à la perche, blessé à une cheville. Thomas Van der Plaetsen a réussi mercredi 11.38 sur 100m (778 pts), 7m20 à la longueur (862), 13m78 au poids (715) et 2m08 à la hauteur (878) et 50.89 sur 400m (774). Jeudi, il a débuté par 14.80 sur 110m haies (874 pts), puis 46m17 au disque (791) 5m30 à la perche (1.004) et 63m67 au javelot (791). Van der Plaetsen disputait à 28 ans ses 5es championnats du monde. Son meilleur classement jusqu'à jeudi était une 13e place à Daegu en 2011 (8.069) et son meilleur résultat 8.255 points à Moscou en 2013 (15e). Il aussi fini 14e à Pékin en 2015 (8.035) et abandonné il y a deux ans à Londres.