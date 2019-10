VIDÉO | Mondiaux de Doha: Johnson-Thompson prend l’or, Nafi Thiam en argent

Première défaite depuis 2016

Depuis le 29 mai 2016 dans ce même Hypomeeting de Götzis, Nafissatou Thiam n’avait plus connu la défaite à l’issue d’un heptathlon. Elle a aligné six victoires et récolté au passage l’or olympique en 2016, mondial en 2017 et européen en 2018.

Cette médaille d’argent de Nafissatou Thiam n’en demeure pas moins le second meilleur résultat belge aux championnats du monde d’athlétisme (ex aequo avec le discobole Philip Milanov aux Mondiaux de Pékin en 2015) derrière sa couronne à Londres en 2017.

Thiam offre à la Belgique sa première médaille dans ces 17es Mondiaux et la 7e de l’histoire. Les quatre autres ont été de bronze: William Van Dijck sur 3000m steeple en 1987, Mohammed Mourhit sur 5000m en 1999, le relais 4X100m dames Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo, Kim Gevaert en 2007 et Kevin Borlée sur 400m à Daegu.