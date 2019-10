Wolverhampton, avec Dendoncker, s’impose in extremis à Besiktas

Grâce à un but de Willy Boly dans les arrêts de jeu (90e+3), Wolverhampton s’est imposé à Besiktas (0-1). Leander Dendoncker est monté au jeu (62e) avec la formation anglaise.

Vainqueurs lors de la première journée, Braga et le Slovan Bratislava ont partagé l’enjeu (2-2). Ils occupent la première place du groupe K avec 4 points devant Wolverhampton (3) et Besiktas (0).

Kasteels absent avec Wolfburg

Dans le Groupe I de La Gantoise, Saint-Étienne et Wolfsburg se sont également quitté sur un partage 1-1 jeudi lors de la deuxième journée de l’Europa League de football. Timothée Kolodziejczak (13e, 1-0) a ouvert la marque pour les Verts et William (15e, 1-1) a égalisé pour les Loups. Blessé, Koen Casteels n’était pas dans le but de l’équipe allemande.

Deux buts en à peine deux minutes et pas grand-chose en première période. En seconde période, les Stéphanois ont été plus entreprenants mais ils ont parfois joué sur un faux rythme face à une vaillante formation visiteuse. Lors de la 3e journée le 24 octobre à 18h55, La Gantoise recevra Wolfsburg avec qui elle partage la première place du classement (4 points). Saint-Étienne et Oleksandriya possèdent un point.

Dans le Groupe L, Alkmaar a signé un deuxième partage face à Manchester United (0-0). Stijn Wuytens a joué toute la rencontre dans l’axe de la défense néerlandaise. Plus tôt dans la soirée le Partizan Belgrade, qui s’est imposé 1-2 au FC Astana, compte quatre points comme les Red Devils. Alkmaar (2) est troisième tandis qu’Astana attend son premier point.