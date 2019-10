Oud-Heverlee Louvain «déçu» par le départ de Franky Vercauteren pour Anderlecht

Oud-Heverlee Louvain a confirmé jeudi que Frank Vercauteren a démissionné de son poste de conseiller sportif pour rejoindre Anderlecht. Le club louvaniste est déçu «tant par le timing de son départ que par l’attitude du RSC Anderlecht».

«Frank a assisté notre entraîneur Vincent Euvrard depuis la nomination des deux en février», a précisé le club de D1B jeudi. «Il a soutenu le développement d’un des meilleurs jeunes entraîneurs de Belgique aussi bien lors de la remontée au classement de la saison dernière que lors du début prometteur de celle-ci.

«Le club exprime toute sa confiance en Vincent. Son leadership sur un groupe de joueurs talentueux et d’un staff technique hautement qualifié a placé le club et l’équipe dans une position favorable dans notre lutte pour la promotion. Son leadership sans cesse croissant assure au club la possibilité de poursuivre notre objectif avec confiance.»

Euvrard regrette également le départ de Vercauteren. «Il est toujours douloureux pour une organisation, un club ou une équipe de perdre des personnes compétentes. Mais le but de notre projet, le but commun, reste le même: construire ensemble une équipe pour la promotion. Plus que jamais, c’est le moment pour nous tous de travailler encore plus ensemble pour atteindre nos objectifs. Plus que jamais, c’est #samensterker (plus fort ensemble).»

Samedi, OHL, leader avec 19 points, affrontera Lokeren dans le cadre de la 9e journée.