VIDÉOS | Arsenal donne une leçon au Standard: ce qu’il faut retenir du match

La belle soirée européenne promise aux Rouches a rapidement tourné au cauchemar sur la pelouse d’Arsenal.

4-0. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le Standard n’a jamais été en mesure de faire douter l’équipe B d’Arsenal sur sa pelouse. Retour sur une soirée aussi décevante que frustrante.

1 Une équipe B (ou presque) pour Arsenal

Si Michel Preud’homme n’a pas surpris les observateurs en alignant à nouveau Vanja Milinkovic-Savic dans les buts rouches, Unai Emery a été encore plus tranchant que prévu dans ses choix.

Ainsi, outre le fait qu’il n’a même pas sélectionné Mesut Özil, le tacticien espagnol a renvoyé Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Granit Xhaka sur le banc. Place aux jeunes, comme Reiss Nelson et Gabriel Martinelli, et à une équipe B pour Arsenal.

2 Trois buts en 9 minutes

Malgré un début de match plutôt correct, les Rouches ont toutefois vite pris la mesure de la différence de niveau qui existe entre eux et les Gunners.

Au total, il n’aura fallu qu’un peu plus de 8 minutes aux hommes d’Unai Emery pour qu’ils plantent trois buts aux Liégeois. Gabriel Martinelli inscrivant un doublé en trois minutes (13e et 16e) et Joe Willock assurant le 3-0 d’une frappe imparable à l’entrée du petit rectangle (22e).

3 Un 4e but en 2e mi-temps

Loin d’être rassasiés, les Londoniens ont continué de pousser le Standard en seconde période. Une domination qui s’est soldée par un 4e but inscrit à la 57e par Dani Ceballos.

Et bien qu’ils ne soient pas parvenus à concrétiser les dernières occasions qu’ils sont encore parvenus à se créer en fin de deuxième mi-temps, les Gunners, bien aidés par un Standard quasiment inexistant, ont rendu une copie parfaite en n’encaissant toujours aucun but lors de cet Europa League.

4 Un Standard aux abonnés absents

Mais s’il faut reconnaître que les Gunners ont été rapides et efficaces face au Standard, force est de constater que les Liégeois n’ont jamais semblé à même d’inquiéter leurs adversaires du soir.

Sans inspiration, sans (saine) agressivité et même sans envie par moments, les joueurs de Michel Preud’homme ont subi la rencontre de bout en bout, comme s’ils étaient tétanisés par l’événement.

Tellement décevant.