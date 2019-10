TC Charleroi - Des peines de 18 mois à quatre ans de prison requise pour des vols de véhicules

Le ministère public a requis, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines allant de 18 mois à quatre ans de prison pour 11 prévenus, suspectés d'avoir été membres d'une association de malfaiteurs. La bande a commis plusieurs vols avec effraction dans des habitations en Belgique pour dérober les véhicules des victimes afin de les revendre à l'étranger, notamment en Pologne.

En 2017 et 2018, les 11 prévenus ont été suspectés d'avoir été membres d'une association de malfaiteurs. Les suspects ont été poursuivis pour une dizaine de vols avec effraction sur le territoire belge. A.A., M.K. et O.M. se seraient introduits dans les habitations la nuit et cherchaient à dérober les clés de voitures des personnes visées mais également du matériel informatique et des GSM. Quand le véhicule était dérobé, S.P. se chargeait de prendre contact avec des réseaux pour revendre les voitures à l'étranger, notamment en Pologne. Derrière les voleurs, plusieurs autres jeunes personnes avaient des tâches précises à remplir. Il y avait des mécaniciens et un réparateur informatique, chargé de reconditionner le matériel informatique et les GSM dérobés.

Certains prévenus reconnaissent les préventions à leurs charges mais d'autres les contestent fermement. Le ministère public possède plusieurs éléments à charge de l'association. Des écoutes téléphoniques ont été réalisées. Elles mettent en avant des discussions durant lesquelles les prévenus évoquent les vols et les voitures dérobées. La bande s'est également distinguée en volant un coffre-fort dans un Night & Day.

Le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison ferme à l'encontre de quatre prévenus, considérés comme les gros bras du réseau. Pour les "petites mains", le parquet requiert entre deux et trois ans de prison avec un sursis probatoire.

Les avocats de la défense ont plaidé pour sept des prévenus. Quatre suspects sont jugés par défaut. Jugement le 24 octobre prochain.