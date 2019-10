Verviers: la taxe poubelle coûtera entre 123 et 160 euros

Le collège communal de Verviers a fixé, selon le principe du coût vérité, le règlement taxe concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers à la suite du passage aux conteneurs à puce. Les isolés payeront, dès le 1er janvier 2020, 123 euros alors que les ménages de six personnes et plus débourseront 160 euros, a annoncé jeudi Jean-François Chefneux, échevin de l'environnement. Ce règlement a été approuvé lundi par le conseil communal.

Au regard de l'actuel règlement en vigueur comprenant la taxe immondice ainsi que l'achat de rouleaux, l'augmentation est estimée entre 5 et 10 euros selon le nombre de personnes composant le ménage. "Elle est due d'une part au coût du service de meilleure qualité qui sera rendu à la population et d'autre part à l'augmentation de cotisation annuelle d'Intradel", argumente l'échevin.

Outre la mise à disposition des conteneurs, la taxe socle comprend un total de 36 levées, 55 kg/an et par habitant pour les déchets résiduels et 60 kg/an et par habitant pour les déchets organiques. Un rouleau de 20 sacs PMC sera également fourni alors que la collecte PMC et cartons sera réalisée deux fois par mois. La collecte des sapins est également maintenue.

"Au-delà de ces quotas, chaque levée supplémentaire sera facturée 0,80 euro, chaque kg résiduel supplémentaire 0,5€ et chaque kg organique supplémentaire 0,07 euro", ajoute M. Chefneux qui estime que ces taxes supplémentaires ne seront payées que par les moins bons trieurs.

Des réductions du montant de la taxe et des augmentations de quotas forfaitaires sont cependant prévues dans l'application de certaines mesures sociales (plus faibles revenus, personnes incontinentes ou dialysées, gardiennes ONE, ménages avec enfants de moins de trois ans).

Le centre-ville sera lui concerné par des conteneurs collectifs enterrés et seuls 5% de la population verviétoise resteront aux sacs. Dix sacs résiduels de 60 litres/habitant et par an ainsi que 20 sacs à déchets organiques biodégradables de 30 litres/habitant et par an leur seront alloués via la taxe socle.

Cette dernière sera d'application dès 2020 alors que le service complémentaire éventuel ne le sera qu'à partir de en 2021 avec la taxe socle de la même année.

Une quinzaine de réunions d'information sont programmées d'ici le 18 novembre prochain.