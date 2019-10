Scandale vidéo; des milliers de grues en origami; Lætitia Casta «timide et pudique»… 10 histoires marquantes dans vos régions

Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Appel à la solidarité pour «offrir des conditions de vie humaine» à Largo

Le SOS d’une maman pour son fils, atteint de la même maladie que la petite Pia. Elle a besoin de 50 000€ pour offrir une vie digne à son enfant.

Digne et pudique à la fois, elle le chuchote, un peu paradoxalement: «Ce n’est pas mon style de demander de l’aide mais là je n’en peux plus. Cela fait des années que je garde le silence sur ma vie, que nous camouflons notre quotidien.» Geneviève Brisy a décidé de parler, de s’exprimer sur la souffrance de son fils, la sienne, la leur, celle d’une famille de six membres dont le petit dernier Largo, 11 ans, souffre d’amyotrophie spinale.

PHOTOS & VIDÉO | Lætitia Casta, «timide et pudique» coup de cœur du FIFF

Perchée sur ses très hauts talons, dans sa longue tunique brune, Lætitia Casta arrive au théâtre de Namur. Souriante, taille mannequin (c’est le cas de le dire), l’actrice répond sans exception aux sollicitations des quelques fans qui l’attendaient pour décrocher selfies et autographes. Après une séance de poses devant un parterre de photographes exclusivement masculins, direction le foyer théâtre pour une conférence de presse suivie d’une rencontre en tête à tête, quelque peu électrique.

PHOTOS | On remonte les tours du château de Jehay grâce à une grue de 250 tonnes!

Le château de Jehay (Amay) retrouve sa silhouette historique. Ce mercredi matin, l’opération de remontage des tours a débuté sur le site.

La première flèche a été hissée dès 9h puis posée, avec succès. La seconde devait suivre dans l’après-midi. Une opération d’envergure et délicate qui nécessite l’intervention d’une grue télescopique de 250 tonnes.

Les travaux de restauration de ces flèches ont duré un an.

PHOTOS | Plusieurs voitures incendiées et des maisons touchées à Montignies-sur-Sambre

Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2h30, un incendie de voiture s’est déclaré à la Grand Rue à Montignies-sur-Sambre. Le réservoir du véhicule incendié a percé, provoquant la propagation des flammes à quatre autres véhicules.

Plusieurs façades de maisons ont également été touchées.

La forêt gaumaise à nouveau interdite aux promeneurs

Fini les mesures d’assouplissement. La forêt est à nouveau interdite au public dans toute la zone infectée par la peste porcine africaine.

On se souvient qu’à la veille des vacances de Pâques, le ministre wallon René Collin avait rouvert les chemins et sentiers forestiers dans une partie de la Gaume. Fin juin, cette ouverture avait été réduite à une zone plus restreinte. Depuis ce vendredi, toute la forêt située en zone infectée est à nouveau interdite aux promeneurs et aux cyclistes, sans exception! Une décision prise par la nouvelle ministre en charge de la crise de la PPA, Céline Tellier.

Était-ce donc une erreur de rouvrir en partie la forêt?

Scandale vidéo à Minerois: plusieurs joueurs sanctionnés

C’est une histoire dont se serait bien passé le club de Minerois. Plusieurs joueurs de l’équipe première (P1) ont été rattrapés par une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Une vidéo à caractère sexuel, filmée par un joueur, et qui met en scène un autre joueur de La Minerie avec une jeune femme qui s’est rendue un soir au club, en semaine, après un entraînement. Des faits qui relèvent de la sphère privée, certes, mais dont la propagation, notamment via les réseaux sociaux, a rapidement eu une incidence sur le club (et son image) avec in fine des sanctions sportives. Ce n’est pas tout.

La jeune femme filmée dans ladite vidéo a porté plainte à la police, pour viol. Une accusation que réfutent les joueurs de Minerois.

EN IMAGES | Le 16, rue de la Loi envahi par plus de 30.000 origamis

En guise de clôture de la Semaine flamande de la Paix, les membres de l’association Pax Christi Vlaanderen ont disséminé mercredi 33.382 grues en origami devant le 16, rue de la Loi, siège du gouvernement fédéral. Leur action vise à demander à ce niveau de pouvoir d’investir davantage dans la paix.

Les partenaires de la Semaine de la paix déplorent les coupes opérées ces dernières années dans les engagements belges pour la paix. Entre 2006 et 2019, la Belgique a versé 7,8 millions de dollars (environ 7 millions d’euros) au fond des Nations Unies pour la consolidation de la paix, soit un petit 0,56 million par an pour ériger un monde en paix.

En outre, le budget de consolidation de la paix du SPF Intérieur, qui s’élevait à plus de 20 millions d’euros voici une décennie, doit composer depuis plusieurs années avec la modique somme de 5 millions d’euros. Un montant minime en comparaison des 15 milliards d’euros prévus pour l’achat des nouveaux avions de combat F35.

Certains militants ont été reçus par le chef de cabinet du Premier ministre Charles Michel, pour une longue discussion.

Et les meilleurs chocolatiers bruxellois et wallon sont…

Le meilleur chocolatier de Bruxelles est Jérôme Grimonpon, basé à Uccle, selon Gault&Millau qui présentait pour la quatrième année son guide des Chocolatiers. Un artisan par Région a été primé ce lundi: Ariqua Denis à Andenne pour la Wallonie et Joost Arijs à Gand pour la Flandre.

Le guide recommande, sur base de dégustations effectuées en toute indépendance, 88 chocolatiers en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Malade et sans revenu depuis 3 mois

Patricia Dulompont est Française. Elle est née à Alençon, il y a plus de 50 ans. Elle est installée en Belgique depuis près de 18 ans et vit aujourd’hui dans un petit logement du quartier du Biéreau à Louvain-la-Neuve.

Elle est bipolaire et souffre d’une maladie dégénérative: «Elle souffre de fibromyalgie. Elle doit rester allongée la plupart du temps. Certains jours, elle ne sait plus marcher. Faute de pouvoir se déplacer, elle ne peut satisfaire aux contraintes administratives imposées par le CPAS. Résultat, elle est privée de toutes aides sociales du CPAS depuis le 1er juillet 2019. Elle est même exclue des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale», explique Christian Vestraet, président du comité de soutien, qui est aussi le propriétaire du logement qu’occupe Patricia Dulompont.

Le distributeur de billets du Carrefour Market de Corbais arraché à l’explosif

Des malfrats ont fait exploser un distributeur de billets, dans la nuit de mardi à mercredi, sur le site du Carrefour Market de Corbais, dans l’entité de Mont-Saint-Guibert, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Les suspects ont pu quitter les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

