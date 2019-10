Le parking «Les Arts» rouvert ce samedi

- Le communiqué de la Ville:

«Les modalités d’utilisation du parking restent inchangées.

Le stationnement est gratuit, et le parking est ouvert tous les jours de 7 à 21 heures.

Les utilisateurs du parking auront leur attention attirée sur le fait que l’accès au parking est géré par la délivrance d’un ticket à la borne d’accès (entrée au carrefour de la rue du Christ et la rue du Bois de Boulogne); ce ticket est indispensable afin de revenir dans le parking via les accès piétons en vue de récupérer les véhicules y stationnés, et afin d’activer la borne de sortie.

La Ville de Mouscron, accompagnée par l’atelier d’architecture AAVO et par la société TRADECO, met tout en œuvre pour que les éventuels désagréments liés à certains travaux restant à finaliser soient limités.»