Qualifications Euro 2020: Mandanda, Kanté et Mbappé de retour avec l’équipe de France

Le sélectionneur de l’équipe de France championne du monde Didier Deschamps a communiqué jeudi sa liste des 23 pour les deux prochains matchs de l’équipe de France comptant pour le GroupeH des éliminatoires de l’Euro 2020 de football, contre l’Islande, le vendredi 11 octobre (20h45) au Laugardalsvöllur de Reykjavik, et la Turquie, le lundi 14 (20h45) au Stade de France

On notera les retours de N’Golo Kanté et Kylian Mbappé, absents sur blessure contre l’Albanie (4-1) et Andorre (3-0), mais aussi celui du gardien de Marseille Steve Mandanda, qui avait été écarté au profit de Mike Maignan (Lille).

Il revient comme numéro deux, a précisé Deschamps à ce propos.

Nabil Fekir, Paul Pogba (blessé) et Samuel Umtiti ne sont pas convoqués.

Après six journées, la Turquie et la France ont 15 points, l’Islande, 12.