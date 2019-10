Le débrief du jour: 4 policiers tués par leur collègue | Vercauteren de retour à Anderlecht | Rififi au MR

Attaque à l’arme blanche dans une préfecture de police parisienne, gros chamboulement au Sporting d’Anderlecht, Christine Defraigne écartée de la présidence du MR: voici le condensé de l’actualité de ce jeudi 3 octobre.

1. Quatre policiers parisiens tués à l’arme blanche par leur collègue

Quatre policiers ont été tués à coups de couteau à l’intérieur de la préfecture de police de Paris, agressés par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l’ordre, a-t-on appris de sources concordantes.

2. Vercauteren fait son retour chez les Mauves comme T1

Le mauvais début de saison d’Anderlecht fait sa première victime: Frank Arnesen est prié de quitter le club et est remplacé par un ancien de la maison en la personne de Franky Vercauteren. Ce dernier reprend la fonction d’entraîneur principal, alors que Simon Davies sera, lui, entraîneur de terrain.

3. Christine Defraigne écartée de la présidence du MR?

Christine Defraigne, Première échevine à Liège et ancienne présidente du Sénat, a fait part, dans un courrier adressé entre autres à Charles Michel qui a fuité sur Twitter, «des plus expresses réserves sur la procédure électorale interne au MR», dénonçant au passage «une confiscation du pouvoir et une dérive anti-démocratique».

4. Les journalistes de la RTBF prêts à partir en grève

La société des journalistes (SDJ) de la RTBF a déposé une motion de méfiance, mercredi soir, dénonçant «l’échec du plan de transformation de la rédaction un an après sa mise en œuvre».

5. Contenus haineux: verdict défavorable pour Facebook

Un hébergeur de contenus comme Facebook peut être contraint de supprimer au niveau mondial des commentaires jugés diffamatoires ou injurieux par une juridiction d’un pays de l’UE, estime la Cour de justice de l’Union européenne.