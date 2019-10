Binche: c’est parti pour les travaux de la gare

C’est parti pour les travaux de rénovation de la gare de Binche. Enfin…

C’est peu d’écrire que les travaux de rénovation de la gare de Binche étaient attendus. L’édifice de style néogothique, construit en 1911, constitue une des gares les plus remarquables du pays, mais tombait lentement en ruine. Sa taille n’aide pas, le bâtiment étant clairement surdimensionné (1117 m2 au sol) pour ce que Binche est devenue pour la SNCB: un cul-de-sac.

En mars 2017, des éléments de pierre bleue se sont détachés de la façade, provoquant une fermeture temporaire du hall d’accueil et une intervention en urgence pour sécuriser le lieu. Des discussions se sont ensuite tenues pour dégager un budget et tenter de trouver un avenir à ce bâtiment.

En mars 2018, on apprenait que la gare était retenue dans le plan pluriannuel d’investissement 2018-2020 de la SNCB. Cette dernière mettait 1,6 million € pour la rénovation extérieure de l’édifice.

Les travaux ont commencé ce jeudi, plus d’un an et demi après leur annonce. Le chantier consistera principalement au remplacement des vitrages cassés, à la sécurisation et à la réparation des pierres endommagées, au sablage de la façade ainsi qu’à la remise en état de l’auvent.

Des mesures de stationnement ont été prises, valables pour toute la durée des travaux. L’arrêt de bus de la TEC est déplacé entre le n° 25 de la place Derbaix et la rue Jean Derave. La fin des travaux est prévue pour mars 2020, mais la façade avant aura fait peau neuve avant le carnaval, précise-t-on du côté de la ville de Binche.