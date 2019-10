Coup d’envoi de la foire de Liège ce samedi: nouvelle attraction, journées tarifs réduits… ce qu’il faut savoir

Le coup d’envoi de la 160e édition de la foire de Liège sera donné ce samedi. Les festivités s’étaleront sur plus d’un mois, avec des nouveautés à signaler. Ce qu’il faut savoir.

Le parc d’Avroy sera le théâtre, à partir de ce samedi, de la 160e édition de la foire de Liège et ce pour plus d’un mois, jusqu’au 11 novembre.

Parmi les attractions, des nouveautés à signaler, notamment le «Move it 32», qualifiée dans le communiqué de la Ville d’«unique en son genre de par son mouvement articulé autour de trois axes. Frissons garantis!».

- Au cœur de la foire, son âme, la roue royale, étalera ses nouveaux éclairages LED de couleurs variables.

Le «Top of the world» – qui culmine à 58 m de haut et offre une vue imprenable sur la cité ardente -, le XXL (à 50 m de haut), l’incontournable Galopant et la «Wild Mouse» seront également de la partie. Sans oublier l’attraction la plus ancienne du champ de Foire, le Rotor. Pour ne citer que celles-là.

Et la Ville d’en remettre une couche pleine de sucre: «Les gourmands ou gourmets ne sont pas en reste puisque les célèbres maisons Bush Gillard, Pâtisserie Gantoise, Vandervaeren, Delforge et Désiré de Lille raviront les amateurs de douceurs sucrées que sont les croustillons et les lacquemants.»

Journées tarifs réduits, cortège d’Halloween

Deux journées de tarifs réduits seront organisées, les 28 octobre et 11 novembre, de 14h à 23h. Réductions valables «sur tous les manèges ainsi que les métiers de bouche».

La foire sera aux couleurs d’Halloween le 30 octobre: un cortège sera organisé à partir de 17h. Les enfants sont invités à venir avec leurs parents déguisés et/ou grimés. Pour participer, il faut s’inscrire ici (foire2019@liege.be).

Horaires: jusqu’à 00h30 voire plus tard

Lundi – de 15h30 à 00h30

Mardi – de 15h30 à 00h30

Mercredi – de 14h à 00h30

Jeudi – de 15h30 à 00h30

Vendredi – de 15h30 à 1h30

Samedi – de 14h à 1h30

Dimanche – de 14h à 00h30

Les métiers de bouche peuvent ouvrir à 11h30

Tous les mardis, les métiers enfantins peuvent ouvrir à 9h30.

Emplacements de parking PMR

Des emplacements supplémentaires sont prévus dès le 4 octobre et jusqu’au 15 novembre aux endroits suivants:

Boulevard d’Avroy

dans toute la zone de stationnement située dans la desserte locale comprise entre les rues des Augustins et du Jardin Botanique (10 emplacements),

Boulevard Piercot

le long des immeubles n° 41 à 33, au départ du boulevard d’Avroy (6 emplacements),

Rue Raikem

le long des immeubles, du n° 22 à l’avenue Rogier (5 emplacements),

Avenue Maurice Destenay

le long des immeubles impairs, dans son tronçon compris entre le boulevard d’Avroy et la place Saint-Jacques (6 emplacements).