VIDÉOS | Arsenal-Standard: comment les fans belges font fermer la principale station de métro de Londres

Une centaine de supporters du Standard, qui joue ce soir face à Arsenal en Europa League, ont craqué des fumigènes dans King’s Cross, à Londres. Ce qui a poussé les autorités à fermer la principale station de métro de la capitale anglaise.

Alors qu’ils s’apprêtent à assister au match opposant leur équipe à Arsenal, ce jeudi soir, les supporters du Standard se sont fait remarquer en début d’après-midi en provoquant la fermeture de la station de métro de King’s Cross. Comment? En y craquant des fumigènes!

L’alerte incendie déclenchée, les autorités n’ont eu d’autres choix que de faire évacuer les lieux. Ce que confirme un porte-parole de la police des transports britanniques sur le site du «Mirror»: «Des officiers ont été appelés sur place à 13h30 après que de nombreux fans de football aient craqué des fumigènes. La station de métro a été fermée le temps que les pompiers de Londres interviennent et que les supporters soient dispersés par la police.»

L’année passée, les supporters du Standard avaient déjà «mis le feu» dans le métro bruxellois en prélude à la finale de la Coupe de Belgique qu’ils ont remporté quelques heures plus tard.

#kingscross closed because of these inconsiderate a holes setting off flares and bangers. Police, ambulance and fire crew called, they should all be fined for wasting precious resource. #andruiningmylunchbreak pic.twitter.com/z7YuH2z4BE