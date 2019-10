Votre avertissement-extrait de rôle désormais disponible en ligne via l’eBox

Le SPF Finances envoie désormais, depuis le 1er octobre, les avertissements-extrait de rôle (AER) pour l’impôt des personnes physiques via l’eBox, indique jeudi le SPF Finances dans un communiqué.

L’eBox est la boîte aux lettres numérique, personnelle et sécurisée de chaque citoyen vers laquelle les pouvoirs publics envoient des documents par voie électronique. Pour recevoir l’AER sous forme numérique, il faut activer l’eBox. Le SPF Finances a envoyé, mercredi, 972.000 e-mails pour permettre aux citoyens de le faire.

Les AER envoyés début octobre et établis fin septembre sont toujours envoyés sur papier, même si l’eBox a été activé. Les personnes mariées ou cohabitants légaux doivent chacun activer leur eBox. L’envoi via eBox remplace l’envoi de l’AER via Zoomit. Les AER ne sont donc plus disponibles via Zoomit. Ceux qui doivent payer peuvent le faire directement via MyMinfin, le dossier fiscal en ligne.

Si vous n’activez pas l’eBox, le contribuable recevra tous les documents par courrier, précise le SPF Finances.