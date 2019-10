Anderlecht: Frank Arnesen viré, Franky Vercauteren de retour comme entraîneur principal!

Le mauvais début de saison d’Anderlecht fait sa première victime: Frank Arnesen est prié de quitter le club et est remplacé par un ancien de la maison en la personne de Franky Vercauteren. Ce dernier reprend la fonction d’entraîneur principal, alors que Simon Davies sera, lui, entraîneur de terrain.

Frank Arnesen était arrivé début janvier comme directeur technique. Ses mercatos mitigés et les résultats très décevants des Mauves ces derniers mois conduisent la direction anderlechtoise à se séparer du Danois jadis passé aux commandes du recrutement de Chelsea. «Frank a affiné la cellule de scouting et il a notamment pris sa part dans les transferts de Michel Vlap, Derrick Luckassen et du jeune talent norvégien Kristian Arnstad. Nous remercions naturellement Frank pour tout ce qu’il nous a apporté et nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière», indique Michael Verschueren.

Pour le remplacer, le Sporting fait appel à Franky Vercauteren, qui a signé pour deux saisons et demie.

Celui que l’on nommait «le petit prince du parc» fait son grand retour au club bruxellois après des passages comme joueur (1975-1989) puis T2 (1998-2005) et T1 (2005-2007), période où il a eu sous ses ordres Vincent Kompany, l’actuel joueur manager d’Anderlecht.

C’est quelqu’un qui veut et peut travailler avec les jeunes

Anderlecht a réagi sur le site Internet du club. «Soyons clairs: en tant que joueur-manager, Vincent Kompany continue d’incarner le style de jeu et la vision footballistique du RSCA. Il reçoit désormais en la personne de Franky Vercauteren un coach expérimenté qui, en tant que T1, portera évidemment l’entière responsabilité les jours de match et qui sera aussi un consultant pour les nombreux défis de son projet innovant. Franky est quelqu’un qui veut et peut travailler avec les jeunes, il l’a déjà démontré plus d’une fois par le passé. Il représente en outre le football attractif et offensif. Lors des conversations, il est apparu clairement qu’il veut pleinement s’inscrire dans la vision mise en place dans ce club par Vincent Kompany et qu’il veut aider à la développer», explique le directeur sportif Michael Verschueren.

Il prendra ses fonctions la semaine prochaine

Vercauteren (62 ans) arrive d’OHL (D1B) où il exerçait le rôle de conseiller sportif. Il y fera ses adieux cette semaine avant de rejoindre Anderlecht la semaine prochaine. «Je suis très content de revenir à la maison. Le RSC Anderlecht se trouve à un carrefour important de son histoire. Avec la venue de Vincent, la philosophie footballistique est entièrement repensée, comme elle convient au RSCA. Nous partageons la même vision et, face à mon expérience de coaching, Vincent définit un style de jeu innovant, une énorme dynamique et le charisme grâce auquel il peut de manière incroyable coacher les joueurs sur le terrain. Il s’agit pour moi d’une synergie parfaite. Je connais naturellement très bien Vincent. Je l’ai connu jeune joueur, jeune professionnel quand j’étais entraîneur ici. Ce que nous devons surtout faire maintenant, c’est à nouveau gagner des matches ensemble. Je vais essayer de poser les bons choix et de mettre les bons accents. Donnez du temps à cet Anderlecht et il en ressortira quelque chose de beau.»

Vendredi soir, c’est Jonas De Roeck qui prendra le rôle de T1 pour le match face au Sporting Charleroi.