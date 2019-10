La société des journalistes de la RTBF dépose une motion de méfiance

La société des journalistes (SDJ) de la RTBF a déposé une motion de méfiance, mercredi soir, dénonçant «l’échec du plan de transformation de la rédaction un an après sa mise en œuvre».

La direction du service public a confirmé cette information dévoilée par le journal L’Echo. «Nous avons entendu le signal et des discussions sont en cours pour rechercher des solutions», a indiqué sa porte-parole Axelle Pollet.

D’après L’Echo, les principaux griefs émis par la SDJ concernent «la planification centralisée et sa gestion très impersonnelle et bureaucratique» ainsi que «des rigidités de fonctionnement qui s’accommodent peu avec le fonctionnement d’une rédaction».

La diminution des piges, la réorganisation de la rédaction et la difficulté pour les journalistes de s’installer dans un domaine d’expertise «pourtant une nécessité absolue pour l’avenir de l’information de service public et pour la crédibilité de la RTBF auprès de tous les publics» inquiètent également la SDJ qui soupçonne, en filigrane, «un plan d’économies caché sur l’info et un manque de transparence sur les moyens financiers et humains dédiés à l’information», écrit L’Echo.

Contactée par Belga, la société des journalistes de la RTBF n’a pas souhaité commenter l’information dans la mesure où «le dialogue se poursuit».

La volonté est la même du côté de la direction qui n’entend pas «mettre le feu aux poudres», a réagi sa porte-parole Axelle Pollet. «Le signal a été entendu. Des discussions sont en cours pour rechercher des solutions», a-t-elle ajouté.

D’après L’Echo, la direction devrait organiser une réunion dans le courant de la semaine prochaine pour répondre à l’ensemble des questions des journalistes sur les moyens financiers et humains. Selon l’administrateur général du service public, Jean-Paul Philippot, le plan de transformation n’est pas synonyme de réduction de moyens.