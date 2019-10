Les carnavals se cherchent un nouveau portrait

Concours en pagaille pour promouvoir les carnavals binchois et louviérois.

Serez-vous le prochain créateur du visuel du carnaval de Binche, qui aura lieu du 23 au 25 février? Comme chaque année, la ville de Binche et l’office du Tourisme lancent leur concours d’affiche qui doit promouvoir le carnaval de Binche 2020, reconnu au patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO, s’il est encore nécessaire de le rappeler.

Comme d’habitude, le concours est ouvert aux graphistes professionnels ou aux étudiants en graphisme. Les participants ne peuvent déposer qu’un projet.

Le gagnant sera désigné comme suit: un jury établira une présélection des projets, qui seront exposés durant le mois de décembre à l’office de tourisme. Les visiteurs pourront voter pour 3 projets via un bulletin de vote anonyme. Le jury votera également pour 3 projets via un bulletin anonyme. La pondération s’établira comme suit: les votes du public compteront à hauteur de 20% et le vote du jury à hauteur de 80%.

Le gagnant verra son œuvre reproduite pour la promotion du carnaval 2020, et recevra en retour 1500€ de prix. Les inscriptions se font jusqu’au 16 octobre et les projets sont à envoyer pour le 18 novembre.

Toutes les infos surle site de la ville de Binche.

Chez les Loups, trois affiches pour trois ans

À La Louvière aussi, on cherche des talents. La cinquième édition du concours d’affiches est lancée afin de trouver les nouveaux visuels qui illustreront les soumonces et les carnavals, le Laetare de La Louvière et ceux de l’entité. Particularité: alors que Binche change d’affiche tous les ans, La Louvière utilise trois visuels pendant trois ans.

Les lauréats verront donc leur création utilisée jusqu’en 2022. Trois créations sont recherchées: une affiche pour le carnaval de La Louvière, une affiche pour les autres carnavals de l’entité, qui sera déclinée dans un format plus grand pour reprendre l’ensemble des dates des différents carnavals célébrés sur le territoire de La Louvière, et une affiche pour les soumonces de l’entité.

Les projets devront être remis avant le 22 novembre 2019 au service Animation de la Cité, place Communale à 7100 La Louvière. Le concours est ouvert à tous. Une récompense de 500 euros sera remise aux lauréats des affiches des carnavals et de 250 euros pour l’affiche des soumonces.

Les lauréats seront dévoilés le jeudi 19 décembre 2019 à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, à l’occasion du vernissage de l’exposition qui présentera au public les plus belles réalisations, jusqu’au 31 janvier 2020.

Les modalités complètes du concours sont à retrouver sur le site de la ville de La Louvière.