Forest retarde l’activation de sa «zone événement» autour de Forest National

L'idée de la «zone événement» est de dissuader le spectateur de parquer au plus près de la salle via des tarifs de 5€/h.

La fameuse «zone événement» que la Commune veut mettre en place pour encadrer le stationnement les soirs de concert à Forest National est retardée.

C’est une saga qui n’a pas encore écrit ses dernières lignes: l’instauration de la «zone événement» envisagée par la Commune de Forest pour réglementer le stationnement dans le quartier de Forest National est «reportée».

Officiellement, la Commune de Forest assure que ce report est motivé par la nécessité de «s’assurer que les différents supports techniques permettant la bonne gestion du dispositif soient pleinement opérationnels». Cependant, on sait que les commerçants de ladite zone étaient plus que sceptiques quant à son opportunité. C’est notamment le cas au club de tennis de Forest Domaine où trois quarts des adhérents ne sont pas forestois et risquent dès lors de devoir s’acquitter de la taxe.

5€ de l’heure pour dissuader les automobilistes

Pour rappel, la zone événement autour de Forest National vise à mieux encadrer le parking en voirie les soirs de concerts, de spectacles ou de matchs. Lors de son activation, elle imposera un tarif de 5€ de l’heure aux automobilistes qui ne disposent d’aucune carte riverain. Une durée de 4h30 maximum sera autorisée. Les riverains pourront également demander des «cartes visiteurs» pour exempter leurs visiteurs éventuels aux moments où le tarif «événement» est d’application dans le quartier.

L’objectif de la mesure est double: permettre aux riverains de se parquer même les soirs de concerts d’une part, et d’autre part inciter les spectateurs de Forest National à utiliser les parkings de dissuasion à disposition (Audi Forest, Stalle) ou à venir en transports en commun. À ce titre, des tickets de train à 50 % sont disponibles depuis juin 2019 alors que l’ «Event Pass» de la STIB offre le voyage gratuit aux détenteurs de tickets depuis bien des années.

La Commune de Forest répète que la formule de la zone événement «sera testée pendant un an. Elle sera ensuite évaluée, avant la décision d’une éventuelle reconduction».