PHOTOS | «Week-end maisons et architectes»: plus de 50 réalisations à découvrir en Wallonie et à Bruxelles

La sixième édition du «Week-End maisons et architectes» se déroulera à Bruxelles et en Wallonie ces 5 et 6 octobre. L’occasion pour le grand public de visiter cinquante maisons réalisées par des architectes et de rencontrer leur créateur. L’événement est entièrement gratuit mais nécessite une inscription.

Le concept a été imaginé par Frédéric Ledoux, producteur de l’émission de la RTBF, «Une brique dans le ventre» avec le soutien de l’Ordre des architectes francophones et germanophone.

«L’idée de l’événement était de permettre la visite le temps d’un week-end de maisons conçues par des architectes un peu à la manière dont on le fait dans l’émission «Une brique dans le ventre». C’est une occasion unique pour le public, toujours à la recherche d’inspiration, de visiter des réalisations architecturales, et d’en rencontrer leurs concepteurs», explique Frédéric Ledoux.

Cinquante maisons seront ouvertes à la visite lors de cette édition, et parmi elles, des maisons Q-Zen, à savoir des maisons à consommation d’énergie quasi nulle, future standard des bâtiments neufs.

Pour participer à une visite, il faut s’inscrire au préalable sur le site www.maisonsetarchitectes.be.