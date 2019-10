Deux acteurs de Star Wars à la recherche d’un chien disparu à Bruxelles: belle récompense à la clé

Interprètes de Kylo Ren et de Luke Skywalker, Adam Driver et Mark Hamill se mobilisent pour retrouver le chien du réalisateur français Leos Carax, porté disparu depuis mardi dans la capitale belge.

Malgré tous ses crimes, Kylo Ren a donc un bon fond. Le grand méchant de la troisième trilogie de Star Wars, incarné par Adam Driver, cherche désespérément le chien du réalisateur de son prochain long-métrage dans les rues de Bruxelles.

Actuellement en tournage dans la capitale belge pour le film musical «Annette», le réalisateur français Leos Carax a perdu la trace de Javelot, un fox-terrier de 9 ans. L’équipe du film s’est donc mobilisée pour le retrouver, et plus particulièrement Adam Driver, qui s’est filmé dans le Parc royal ce mercredi soir pour demander l’aide des Bruxellois.

#AdamDriver is asking for help to find #Javelot- #LeosCarax’s dog! He is 9-yrs old & has been missing for over 24 hrs. We want to make sure he is warm-has shelter & fed-Watch video for more info-Let me know if you’ve seen him or can help by phone or text Try Max at +32472342341 pic.twitter.com/lqi6DPOnBf