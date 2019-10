VIDÉOS | Un très bon David Goffin rejoint les quarts de finale à Tokyo

David Goffin poursuit son aventure à Tokyo, un tournoi qui lui réussit.

David Goffin s’est qualifié pour les quarts de finale tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, épreuve sur surface dure dotée de 1.895.290 dollars, jeudi, au Japon.

Le Liégeois, 15e joueur mondial et tête de série N.3, a pris la mesure du jeune Canadien Denis Shapovalov (ATP 32) 7-6 (7/5), 7-6 (7/2) en 8e de finale après 1 heure et 57 minutes de jeu.

Goffin, 28 ans, et Shapovalov, 20 ans, se rencontraient pour la première fois. Dans un premier set équilibré, Goffin a manqué trois balles de break sur le premier service du Canadien avant de remporter la manche au jeu décisif.

Le scénario du deuxième set était pratiquement identique. Malgré une balle de break pour Goffin et deux pour Shapovalov, aucun des deux joueurs ne parvenait à prendre le service de son adversaire. Au tie-break, Goffin s’envolait rapidement (6-0). Il concluait la rencontre sur sa troisième balle de match.

L’Open du Japon réussit plutôt bien à Goffin, finaliste en 2016 et vainqueur en 2017. Il s’agit d’ailleurs de son dernier titre. Il n’avait pas participé au tournoi l’an passé.

Goffin in Tokyo ?? 11-1



The Belgian takes a step closer to a third final earning a spot in the last eight 7-6(5) 7-6(2) over Shapovalov.#rakutenopen pic.twitter.com/SZpXAfrB9m