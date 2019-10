Georges-Louis Bouchez officiellement candidat à la présidence du MR

Georges-Louis Bouchez annonce sa candidature à la présidence du MR. C’était attendu, mais le Montois de 33 ans ne l’avait pas encore officialisé.

Georges-Louis Bouchez souhaite promouvoir un «projet de société moderne» et «porter la réflexion sur des sujets actuels et à venir, comme le défi climatique», annonce-t-il jeudi dans Le Soir et dans les titres Sudpresse. Il se donne comme ambition d’atteindre les 30% de voix en Wallonie et à Bruxelles.

«Depuis un mois, j’ai entamé des consultations plus approfondies. Au terme de celles-ci, je considère qu’il y a assez d’éléments de convergence pour rassembler largement autour d’un projet», affirme le sénateur coopté, délégué général et porte-parole du parti dans les quotidiens.

Georges-Louis Bouchez est la deuxième personnalité, après Denis Ducarme, à annoncer sa candidature, à la présidence du Mouvement réformateur. Les prétendants ont jusqu’au 11 octobre pour se manifester. Le vote des militants se déroulera à partir du 21 octobre. Le dépouillement est fixé au 12 novembre.