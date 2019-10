Ligue des Champions - Liverpool, avec Origi, émerge face à Salzbourg (4-3) dans le groupe de Genk

(Belga) Dans le Groupe E de Genk, Liverpool s'est imposé 4-3 face à Salzbourg pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions mercredi. Chez les Reds, Divock Origi est monté au jeu à la 64e.

Liverpool semblait s'envoler vers un succès facile grâce à des buts de Sadio Mane (9e, 1-0), Andrew Robertson (25e, 2-0) et Mohamed Salah (36e, 3-0). Mais Salzbourg a signé une fameuse remontée grâce à Hee-Chan Hwang (39e, 3-1), Takumi Minamino (56e, 3-2) et Erling Braut Haland (60e, 3-3). Finalement, Salah a donné la victoire aux Reds, qui comptent trois points tout comme Salzbourg. Naples (4 points) est premier et Genk (1) quatrième. Privé de Romelu Lukaku (blessé à la cuisse et resté à Milan), l'Inter s'est incliné 2-1 à Barcelone dans le groupe F. Martinez Lautaro, qui a remplacé le Diable rouge, a ouvert la marque pour les Milanais (3e, 0-1). En première période, l'Inter a proposé un football de très haut niveau et sans plusieurs arrêts de ter Stegen aurait augmenté son avance. La montée au jeu d'Arturo Vidal (53e) a fait du bien au Barça: sur une passe du Chilien, Luis Suarez a égalisé (58e, 1-1). Le Barça était plus tranchant et Lionel Messi a donné à l'Uruguayen le ballon du doublé (84e, 2-1). Plus tôt dans la soirée, Dortmund avec Axel Witsel et Thorgan Hazard à partir de la 74e minute est allé s'imposer au Slavia Prague (0-2) avec un doublé d'Achrraf Hakimi (35e, 89e). Le classement de ce groupe F voit Dortmund et Barcelone compter quatre points, l'Inter et le Slavia Prague 1. Dans le Groupe G, Lyon a pris le dessus sur Leipzig (0-2) malgré l'absence de son capitaine Jason Denayer (en soins). Memphis Depay (11e) et Martin Terrier (65e) ont permis aux Gones de compter quatre points comme le Zenit vainqueur de Benfica (3-1). Le club portugais attend son premier point alors que Leipzig en compte trois. Dans le Groupe H, Chelsea avec Michy Batshuayi qui est resté sur le banc s'est imposé à Lille (1-2). Tammy Abraham (22e, 0-1) et Willian (78e, 1-2) ont signé le succès des Blues alors que Victor Osimhen avait égalisé pour les Dogues (33e, 1-1). Facile vainqueur de Valence (0-3, l'Ajax possède le maximum de points. Chelsea et Valence suivent avec trois points et Lille reste bloqué à zéro. (Belga)