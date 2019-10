Ligue des Champions - Coucke et Berg (Genk) en choeur: "Un point mérité contre une équipe de niveau mondial"

(Belga) Le gardien de Genk Gaëtan Coucke et le milieu de terrain des Limbourgeois Sander Berge ont dit à peu près la même chose mercredi soir après le nul 0-0 du Racing Genk contre Naples lors de la 2e journée de la Ligue des Champions dans le groupe E. "C'était une performance de haut niveau de notre part face à une équipe très forte", a expliqué Berge. "Ce point est plus que mérité", a assuré Coucke.

"Nous sommes très heureux de ce point", a avancé Berge. "Nous savions que nous étions capables de le faire. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Je savais que nous pouvions rivaliser avec une équipe comme Naples. C'est ce que nous avons fait. Surtout la performance collective a été excellente. Bien sûr, ils ont eu quelques occasions, mais nous aurions pu marquer nous aussi. Ce point est une belle réaction après quelques semaines difficiles. Je suis fier de ce Racing Genk." "C'est vrai que c'est Naples qui a eu le plus d'occasions, mais nous en avons eu au moins autant en nombre", a calculé Coucke. "Nous aurions même pu gagner, mais je pense que ce point est le bon reflet de la rencontre. C'était vraiment une très belle soirée. Nous nous sommes battus pour ce point avec ce fantastique public derrière nous. Bien sûr, on est concentré pendant le match, mais lors des moments creux, je les ai entendus nous inciter à aller de l'avant. On a pris ce point ensemble." (Belga)