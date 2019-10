Champions League: Liverpool se fait peur contre Salzbourg, doublé de Suarez pour Barcelone

Le tenant du titre Liverpool s’est fait peur mais a fini par battre Salzbourg 4 à 3, mercredi à domicile lors de la 2e journée de Ligue des champions.

Les Reds, battus par Naples (2-0) lors de la 1re journée, ont rapidement mené 3-0 avant de voir les Autrichiens revenir à hauteur à l’heure de jeu. Mohammed Salah a finalement délivré les siens à la 69e minute.

Le club londonien de Chelsea est allé battre l’équipe française de Lille 2 à 1 (mi-temps: 1-1) lors de la 2e journée du groupeH en Ligue des champions, mardi au stade Pierre-Mauroy. Abraham (22e) et Willian (77e) ont été les buteurs de Chelsea, Osimhen inscrivant le seul but lillois (33e). Après cette victoire, Chelsea est 2e d’un groupe dont Lille ferme la marche avec 2 défaites.

Le FC Barcelone, tenu en échec à Dortmund en ouverture (0-0), a signé sa première victoire de la saison en Ligue des champions grâce à un doublé de Luis Suarez, 2-1 devant l’Inter Milan, mercredi au Camp Nou.

Avec quatre points, le Barça rejoint les Allemands de Dortmund en tête du groupe F. Lautaro Martinez a ouvert le score pour l’Inter dès la 3e minute, mais Suarez (58e, 85e) a offert la victoire aux champions d’Espagne.

Lyon s’est imposé 2-0 à Leipzig mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions et met fin à une série de sept matches sans succès toutes compétitions confondues qui avait fragilisé son entraîneur brésilien Sylvinho, arrivé cet été.

Memphis et Terrier, associés en attaque, ont inscrit les buts de l’OL face aux Allemands (11e et 65e). Les Lyonnais avaient été tenus en échec 1-1 par le Zenit Saint-Pétersbourg en ouverture et restaient sur une défaite en championnat à domicile face à Nantes (1-0).