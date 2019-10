Sept jeunes d’Amay condamnés pour plusieurs méfaits

Sept jeunes Amaytois, tous âgés entre 20 et 26 ans, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Huy pour plusieurs délits s’étant déroulés à Amay entre 2018 et 2019. Le fait principal concerne une violation de domicile avec coups et blessures le 11 mars 2018. J.M. a été condamné à 2 ans de prison et 8 000 euros d’amende, avec un sursis de 3 années concernant l’entièreté de la peine. J.K. a été condamné à 1 an de prison et 3 ans de sursis à l’exécution de celle-ci.