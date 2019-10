Sept jeunes pilotes reçoivent leurs "ailes" avant de passer sur F-16, C-130 ou NH90

Sept jeunes pilotes militaires - dont une aviatrice, petite-fille de pilote - ont reçu mercredi après-midi leurs "ailes", symbolisant la fin de leur formation effectuée en partie en France ou aux Etats-Unis et le véritable début de leur carrière, a constaté l'agence Belga.

Ces aviateurs se sont vu remettre ces ailes par le "patron" de la composante Air, le général-major Frederik Vansina, lors d'une cérémonie organisée sur la base aérienne de Beauvechain, sous un ciel changeant, avec une averse en clôture.

Quatre d'entre eux ont déjà entamé leur conversion sur chasseur-bombardier F-16 Fighting Falcon au sein des 2e et 10e wings tactiques, respectivement basés à Florennes et Kleine-Brogel (Limbourg), alors que deux autres - dont la lieutenant Lucile Quodbach -, doivent devenir pilote d'avion de transport C-130 Hercules - et à terme relativement rapproché Airbus A400M Atlas. Le dernier deviendra pilote des hélicoptères de transport tactique NH90 Caïman, a-t-on indiqué de sources militaires.

Les quatre jeunes pilotes de F-16 ont suivi une formation aux Etats-Unis, dans le cadre de l'"Euro-NATO Joint Jet Pilot Training" (ENJJPT), une école multinationale installée sur la base aérienne Sheppard, près de Wichita Falls, dans le nord du Texas.