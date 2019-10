Mondiaux de Doha: Jonathan Sacoor n’ira pas en finale du 400m

Quatrième de la première série de la demi-finale du 400m, en 45.03, Jonathan Sacoor ne s’est pas qualifié pour la finale du concours.

Jonathan Sacoor n’a pu se qualifier pour la finale du 400m des championnats du monde d’athlétisme, mercredi au stade Khalifa de Doha au Qatar.

Seul Belge engagé sur la distance, le champion du monde junior, placé au couloir 6 dans la première des trois séries, a couru en 45.03 égalant son record personnel. C’est son meilleur temps, lui qui avait couru 45.31, puis 45.32 en séries, cette saison.

Cette très belle course lui vaut cependant de prendre la 3e place de sa série remportée par l’Américain Fred Kerley (44.25) et de signer le 12e temps des séries. Il est éliminé. Le second athlète repêché au temps, le Jamaïquain Akeem Bloomfield a couru en 44.77.

Les deux premiers de chacune des trois séries, puis les deux meilleurs temps ensuite sont en effet qualifiés pour la finale au programme de vendredi, à 21h30.

Le meilleur chrono des séries a été réussi par le Bahaméen Steven Gardiner en 44.13.

Le minimum pour les JO de Tokyo l’an prochain est fixé à 44.90.