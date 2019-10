Quinze élèves Liégeois vont profiter du programme "Boost pour les talents"

Quinze jeunes Liégeois de quatrième secondaire, actuellement scolarisés dans neuf établissements différents, vont bénéficier du programme "Boost pour les talents" de la Fondation Roi Baudouin, a annoncé mercredi cette dernière lors du lancement de cette nouvelle promotion qui rejoint les 470 jeunes concernés depuis 2011 par cette initiative.

L'objectif de ce programme est d'aider des jeunes talentueux et motivés, issus de milieux socio-économiques fragilisés, à développer leur potentiel pour maximiser leurs chances de réussite dans l'enseignement supérieur et faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. Il se traduit par un accompagnement intensif qui leur permettra de se développer, renforcer leurs compétences, élargir leur réseau et déployer pleinement leur potentiel afin de les orienter vers la voie choisie ou développer des talents insoupçonnés.

Ces jeunes ont été sélectionnés par un jury indépendant sur la base des critères tels que la motivation, l'ambition, le potentiel de progression ou encore les résultats scolaires. Ils s'engagent à participer activement à une quinzaine d'ateliers par an pendant les trois premières années du programme.

Ils bénéficieront ensuite d'un accompagnement personnalisé durant leurs études supérieures, jusqu'à l'obtention de leur diplôme et leur entrée sur le marché du travail. Un soutien scolaire et matériel est également prévu, comme une bourse annuelle destinée aux frais de développement tels que des stages de langues, l'achat de livres, la participation à diverses activités (sportives, artistiques ou culturelles) ainsi qu'un ordinateur pour faciliter l'étude.

Lancé en 2011 à Bruxelles, "Boost" existe aussi à Liège, Anvers, Verviers, et depuis cette année, à Mons et La Louvière. À Liège, le programme est soutenu par la Plateforme pour l'Éducation et les Talents, une initiative de la Sofina et de la famille Boël.