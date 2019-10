Il y a quelques semaines, Stockholm annonçait renoncer à sa Fashion week pour des raisons écologiques et pointait du doigt les méthodes commerciales d’un autre temps d’une des industries les plus polluantes au monde. Mais cette semaine, à Paris, certains créateurs ont prouvé que ces défilés avaient, au contraire, toutes leurs raisons d’être et que la polémique boostait leur créativité.