PHOTOS | Angelina Jolie hilare grâce à ses enfants à l’avant-première de «Maléfique 2»

Souriante et décontractée, Angelina Jolie était méconnaissable lors de l’avant-première de «Maléfice 2». Un état d’esprit sans doute lié à la présence de 5 de ses enfants avec elle sur le tapis rouge.

Si on se réfère au passé, il est plutôt rare de voir Angelina Jolie aussi décontractée et souriante sur un tapis rouge. Et pourtant, à l’occasion de l’avant-première de «Maléfique 2», la comédienne était tout sourire.

évidemment, la présence de plusieurs de ses enfants pour l’accompagner n’y est pas pour rien. Car c’est bien entourée de Pax (15 ans), Shiloh (13 ans), Zahara (14 ans) et des jumeaux Vivienne et Knox (11 ans) qu’Angelina a affronté la foule et la presse.