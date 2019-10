Arkéa-Samsic engage 6 coureurs, dont Nacer Bouhanni et deux Belges

On le savait déjà mais c’est maintenant officiel: le Français Nacer Bouhanni qui sprintait depuis cinq ans sous les couleurs du maillot de Cofidis, rejoint la formation cycliste procontinentale bretonne Arkéa-Samsic.

Cette dernière a également annoncé les arrivées d’un autre Français, Thomas Boudat (Total Direct Energie), du Britannique Dan McLay (EF Education First), du Polonais Lukasz Owsian (CCC) et des Belges Christophe Noppe et Benjamin Declercq (Sport-Vlaanderen Baloise). Ces six coureurs rejoignent les Colombiens Nairo Quintana (Movistar), son frère Dayer Quintana et Winner Anacona (Movistar), et l’Italien Diego Rosa (Ineos), dont les engagements ont été annoncés il y a quelques semaines.

Bouhanni, 29 ans, n’a plus gagné depuis le 30 août 2018. Il s’était alors imposé à l’arrivée de la 6e étape du Tour d’Espagne Huércal Overa – San Javier.

Son palmarès comprend entre autres trois étapes et le classement par points du Tour d’Italie 2014, trois étapes du Tour d’Espagne (deux en 2014, une en 2018), le championnat de France sur route (en 2012), des victoires d’étapes à Paris-Nice, au Tour de Catalogne et au Dauphiné, Halle-Ingooigem (en 2012 et 2015) et Nokere Koerse (en 2017).

«Je suis très content de courir sous les couleurs Arkéa-Samsic les prochaines saisons», déclare Bouhanni. «Pour moi, c’est un nouveau départ. Je vais entamer la saison prochaine comme si je n’avais jamais rien gagné. J’ai connu des chutes importantes et de grosses désillusions au cours de ma carrière, mais le vélo c’est toute ma vie. Je suis un passionné. Je veux retrouver le chemin de la victoire et m’épanouir avec l’équipe. Certaines courses me font rêver: Milan San Remo, une étape sur le Tour, mais pour le moment je veux simplement gagner.»

«En 2020, nous voulons nous afficher comme une équipe World Tour», a de son côté commenté le manager général d’Arkéa-Samsic Emmanuel Hubert. «Nous savons que 70% des courses arrivent au sprint et nous devions nous renforcer dans ce domaine. Nacer Bouhanni sera notre sprinter numéro un. Il possède d’énormes qualités. Il a vécu deux années difficiles, il doit reprendre confiance et créer une complicité avec ses lanceurs. Nous avons rappelé Dan McLay, que nous connaissons bien, pour l’épauler dans les dernières lignes droites. Nous ambitionnons d’être compétitifs sur plusieurs fronts et Thomas Boudat aura donc toute la liberté de s’exprimer.»

Christophe Noppe a 24 ans et Benjamin Declercq, 25.

Nairo Quintana et le champion de France Warren Barguil seront les leaders de l’équipe dans les grands tours.