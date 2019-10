Netflix: l’agenda des 10 films les plus attendus

Le service de streaming se prépare à diffuser une série de films exclusifs ambitieux et alléchants.

Réputé pour ses séries exclusives, Netflix est désormais tout aussi ambitieux avec ses films.

Jadis, le service de streaming récupérait les projets boiteux abandonnés par les studios classiques.

Exemple: le décevant The Cloverfield Paradox, sauvé des eaux contre 50 millions de$ payés à Paramount.

Aujourd’hui, le colosse américain attire dans ses filets réalisateurs et acteurs de renom. Quitte à creuser sa dette à l’heure de financer The Irishman de Martin Scorcese contre… 160 millions de$.

En plus d’alimenter son catalogue en exclusivités, Netflix vise clairement le prestige, les récompenses, les lauriers.

L’analyse de l’agenda de la plate-forme révèle que la cadence des sorties s’accélère. Voici le planning des 10 films les plus attendus.

4 octobre

Dans les hautes herbes

Le cinéma et la télévision font à nouveau les yeux doux à Stephen King.

Après la vague des films à succès des années 70 et 80 (Carrie, Shining, Stand by me), les adaptations des œuvres du maître de l’horreur se succèdent à nouveau à cadence infernale.

Netflix ne se fait pas prier pour exploiter le filon (Jessie, 1922).

Le film Dans les hautes herbes s’appuie sur une nouvelle rédigée par Stephen King et son fils Joe Hill.

Une jeune femme enceinte et son frère répondent l’appel de détresse d’un jeune garçon qui semble perdu dans un champ de hautes herbes. Un piège inextricable se referme sur eux.

11 octobre

El Camino

Breaking Bad est régulièrement considéré comme la plus grande série TV de tous les temps.

Au cœur de l’intrigue: un modeste professeur de chimie atteint d’un cancer incurable. Pour assurer le confort financier de sa famille, Walter White se lance dans un improbable trafic de stupéfiants avec son ancien élève Jesse Pinkman.

Le personnage de Jesse Pinkman sera la vedette du film El Camino, qui prolonge les événements de la série exactement là où elle s’était arrêtée en 2008.

La Fracture

Célèbre pour avoir incarné le rôle principal du film Avatar, Sam Worthington connaît depuis une carrière en dents de scie.

Avant d’être de retour dans Avatar 2 en 2021, l’acteur australien sera la vedette de l’inquiétant thriller La Fracture.

Après un accident de la route, un père dépose sa fille et son épouse à l’hôpital le plus proche. Elles sont rapidement transférées dans un autre établissement… dont elles disparaissent comme par enchantement.

Personne ne se souvient de leur passage.

Le papa est-il victime d’une machination ou est-il en train de perdre la tête?

18 octobre

The Laundromat

Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Erin Brockovich) pose un regard acerbe sur le scandale des Panama Papers, ces millions de documents établissant des liens entre 214.000 sociétés écrans basées et des centaines de célébrités, de sportifs, d’hommes politiques.

À la manœuvre de cette évasion fiscale à l’échelle XXL: le cabinet d’avocats panaméens Mossack Fonseca.

Antonio Banderas et Gary Oldman incarnent les deux fondateurs du sulfureux cabinet. Ils sont confrontés dans leurs manipulations par le personnage interprété par Meryl Streep.

25 octobre

Dolemite is my name

Dans la catégorie des projets improbables, Eddie Murphy fait fort actuellement en tournant la suite de Un prince à New York (1988).

En attendant la sortie de cette suite, le flic de Beverly Hills démontre dans Dolemite is my name à quel point son talent est régulièrement sous-estimé.

Dans cette biographie très ancrée dans la culture américaine, le comédien endosse le rôle de Rudy Ray Moore, humoriste et pionnier de la comédie et du rap dans les années 70.

1er novembre

Le Roi

Cette ambitieuse fresque historique raconte l’itinéraire torturé du jeune roi d’Angleterre Henry V (XVe siècle).

Jadis prince rebelle soucieux de vivre auprès du peuple, le jeune homme est contraint d’embrasser un héritage composé de guerres et de rivalités politiques.

27 novembre

The Irishman

C’est la sensation 2019 de Netflix. Projet pharaonique, The Irishman rassemble devant la caméra de Martin Scorcese le prestigieux trio composé de Robert de Niro, Al Pacino et Joe Pesci.

Al Pacino incarne le syndicaliste mafieux Jimmy Hoffa, dont la disparition en juillet 1975 n’a jamais été élucidée.

Robert de Niro lui donne la réplique dans la peau de Frank Sheeran, le gangster qui a avoué sur son lit de mort avoir exécuté son ami et patron.

6 décembre

Marriage story

Comment rester uni en tant que famille alors que les parents se séparent? C’est la question délicate posée tout en pudeur et délicatesse par ce film emmené par Scarlett Johansson et Adam Driver.

13 décembre

6 Underground

Avec Michael Bay aux commandes (Transformers, Bad Boys), 6 Underground se prépare à sortir l’artillerie lourde fin de l’année.

Le réalisateur n’a jamais fait dans la finesse. Mais ses réalisations ont l’avantage d’être musclées et énergiques.

Explosions et poursuites hautement spectaculaires sont au programme d’une unité d’élite composée de six agents spéciaux déclarés morts.

Pour les mener, on retrouve Ryan Reynolds (Deadpool).

20 décembre

Les deux Papes

2012. Deux visions radicalement différentes de l’église opposent le pape Benoît XVI et le cardinal Bergoglio, loin d’imaginer qu’il endossera bientôt le rôle de souverain pontife sous le nom de François Ier.

Le casting est prestigieux. Anthony Hopkins prête ses traits à Benoît, Jonathan Pryce endosse la soutane de François Ier.