Meurtre de Jean-Claude Libiez à Roisin: le tirage au sort du jury aura lieu jeudi matin

La cour d’assises du Hainaut entamera lundi le procès de sept personnes accusées d’un vol avec violence, perpétré la nuit du 20 au 21 octobre 2016 à Roisin. Jean-Claude Libiez a été tué lors du vol.

La cour d’assise procédera jeudi à 9 h 00 au tirage au sort du jury qui sera chargé de juger les sept prévenus.

Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 octobre 2016. Vers 1 h 30 du matin, deux hommes armés sont entrés par effraction dans la ferme de Beaumont à Roisin, exploitée par la famille Libiez. Proche de la frontière, cette ferme vendait du tabac. Durant le vol, Jean-Claude Libiez, 63 ans, est tué.

Six hommes et une femme ont été renvoyés dans le box des accusés: Franz Pottiez (46 ans), Loïc Harvengt (24 ans), Josué Krier (22 ans), Torino Dubois (23 ans), Brondon Kempfer (22 ans), Thomas Audin (38 ans) et Sylvie Cuelle (40 ans).

Franz Pottiez est soupçonné d’avoir organisé le vol, avec l’aide des voisins des victimes, Thomas Audin et Sylvie Cuelle. Dans cette affaire, les accusés se renvoient la balle.

Aucun magistrat hennuyer disponible

Un premier procès avait débuté en novembre 2018 mais le président Jonckheere avait été récusé par la Cour de cassation pour un manque d’impartialité. Il avait déclaré, au premier jour du procès, qu’il était «intiment convaincu» que Loïc Harvengt n’était pas l’auteur du tir mortel.

Ce procès-ci sera donc présidé par Annick Jackers, conseillère à la cour d’appel de Liège, puisqu’aucun magistrat hennuyer n’est disponible pour présider cette session qui devrait durer au moins trois semaines.

On ignore également si Franz Pottiez sera présent. En novembre, le procès avait débuté sans lui car il est gravement malade. Un médecin légiste rendra un rapport au début du procès.