Saint-Ghislain: le rond-point à la sortie de l’autoroute prévu en 2020

Elio Di Rupo, désormais ministre-président wallon, a confirmé mardi soir que les travaux pour la construction d’un giratoire auront bien lieu l’année prochaine. La meilleure solution, estime Vias, l’institut belge pour la sécurité routière.

La polémique autour du projet de rond-point à la sortie 25 de l’E19-E42 Mons-Valenciennes à hauteur de Saint-Ghislain semble close. Elio Di Rupo, nouveau ministre-président de la Région wallonne a en tout cas mis les choses au clair sur le plateau de la télévision locale Télé MB hier: le giratoire verra le jour.

Certes, l’accord de gouvernement (approuvé par les assemblées générales d’Écolo, du PS et des libéraux) stipule qu’à l’exception des travaux de sécurité et des connexions à l’égard des zones d’activité économiques, des gares et des hôpitaux, il n’y aura pas de nouvelles voiries, ni d’extension de voiries.

Déduction: le prolongement de l’axiale boraine et le contournement d’Hornu sont donc gelés, si l’accord de gouvernement est appliqué à la lettre. Car pour le moment, «le gouvernement n’a pris aucune décision à ce stade», précise quand même le patron d’une équipe gouvernementale qui est en place depuis moins d’un mois.

Budgétisé, programmé

En revanche, «concernant le rond-point de Saint-Ghislain, c’est une question de sécurité, précise Elio Di Rupo. Le projet a été initié, le marché public est passé, l’entreprise désignée (Wanty) et ça coûtera entre 950 000 et 1 million€.»

Et si les travaux n’ont pas encore commencé, c’est pour éviter de rajouter du chaos au chaos. «Les autorités policières ont demandé de retarder les travaux car il y a actuellement des travaux sur l’autoroute et à Hautrage, il y a un pont coupé. Dès que les travaux de l’autoroute seront terminés, l’année prochaine ce rond-point sera réalisé tel que prévu.»

Et de conclure: «Il y a eu beaucoup d’émotion, mais je pense qu’elle était due à une méconnaissance du dossier.»

Le carrefour formé de la sortie d’autoroute dans le sens Mons-Valenciennes et la N547 est considérée comme accidentogène par les autorités locales, qui y dénombrent des accidents réguliers.