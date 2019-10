VIDÉO | Face au flot de critiques, l’ex-coach de Thibaut Courtois prend sa défense

Thibaut Courtois est sorti à la mi-temps de la rencontre entre le Real Madrid et Bruges. Le Diable rouge avait encaissé deux buts. AFP

La prestation de Thibaut Courtois face au Club de Bruges fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, et particulièrement en France. Face au flot de critiques, le Diable rouge a ses défenseurs.

A l’instar de toute la défense du Real Madrid, Thibaut Courtois a pris l’eau durant la première mi-temps de la rencontre de Champions League entre le Real et Bruges.

Surpris par deux enchaînements pour le moins approximatifs d’Emmanuel Dennis, le gardien madrilène s’est retourné deux fois dans ses cages.

Le gardien des Diables rouges en a alors pris pour son grade sur les réseaux sociaux. Un flot de critiques venu principalement de twittos français.

«Il est nul», «Éclaté au sol», «Un espion du Barça»,… Tels sont les commentaires qui décrivent la première mi-temps de Courtois hier soir.

Parade d'Areola qui sauve le Real Madrid du 3-0. Le portier français compte déjà plus d'arrêts que Thibaut Courtois en première période. #RMABRU — Actu Foot (@ActuFoot_) October 1, 2019

Sifflé par ses supporters

Remplacé après la pause par Alphonse Areola, on a cru que Zinédine Zidane avait tranché dans le vif en sortant Courtois. Mais « Zizou » a expliqué en conférence de presse la cause de ce changement. Pris de vomissements, le gardien belge souffrait de problèmes gastriques et ne pouvait dès lors continuer la rencontre.

Sifflé à chaque touche de balle après le but du 0-2, Thibaut Courtois n’a eu qu’un ballon chaud à négocier et l’a parfaitement détourné à la 34e minute.

Défendu par son ancien entraîneur

Néanmoins, sa prestation a alimenté les débats sur les plateaux télé. Notamment sur celui de Canal +.

Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens de Chelsea, a pris la défense de Courtois durant le «Late Football Club».

Premièrement, il est revenu sur les causes du changement: «On ne peut pas imaginer qu’il y ait eu un changement de gardien qui ne soit pas justifié par une cause réelle. Si Thibaut est sorti, c’est qu’il n’était pas apte pour disputer la deuxième mi-temps».

Deuxièmement, il a confirmé que Courtois ne pouvait rien sur les deux buts encaissés: «On ne peut rien lui imputer, ou très peu de chose, sur les buts qu’il prend en première mi-temps».

On ne peut rien lui imputer, ou très peu de chose, sur les buts qu’il prend en première mi-temps

Troisièmement, il a abordé la culture de l’instant sur les réseaux sociaux: «Aujourd’hui, on va causer parce qu’on est dans la réaction des réseaux sociaux. Mais qu’est-ce qu’on a à faire à la rigueur? L’important, c’est la vérité: un gardien, qui n’était pas apte, est sorti et un autre, qui est un super numéro 2, est rentré».

#LateFC



🗨? @chrislollichon sur le remplacement de Courtois par Areola à la mi-temps de #RMABRU : "On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu un changement de gardien qui ne soit pas justifié par une cause réelle." 🧤 pic.twitter.com/BIfuXbvAun — Late Football Club (@LateFootClub) October 1, 2019

Une communication maladroite

Là où l’ancien entraîneur des gardiens de Thibaut Courtois donne raison aux détracteurs de ce dernier, c’est dans la communication maladroite du gardien belge: «Là où Thibaut doit faire attention, c’est dans ses commentaires d’avant-match. Il s’adresse parfois de manière irrationnelle dans la presse. Il y a des choses à ne pas dire parce que les Espagnols sont friands de la moindre erreur de communication».

Sur cette dernière phrase, on ne peut donner que raison à Christophe Lollichon.

Là où Thibaut doit faire attention, c’est dans ses commentaires d’avant-match. Il s’adresse parfois de manière irrationnelle dans la presse