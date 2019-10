Peste porcine: la forêt à nouveau interdite aux promeneurs !

La ministre Céline Tellier, en charge de l’Environnement et de la Forêt, a communiqué ce matin sur l’évolution de la peste porcine africaine. La forêt touchée est à nouveau interdite aux promeneurs à partir du 4 octobre 2019.

Dans son communiqué, la ministre wallonne en charge de l’Environnement et de la Forêt indique la peste porcine africaine entre dans une nouvelle phase de la maladie. La ministre a décidé, en concertation avec la Task Force Peste Porcine Africaine, de fermer à nouveau la forêt située dans la zone infectée aux promeneurs et cyclistes. «Cette fermeture est indispensable pour venir à bout de la maladie et éviter tout risque de propagation notamment via des sangliers séropositifs. La Ministre est consciente des conséquences de cette mesure en cette période automnale propice au tourisme, mais cette décision est une contrainte nécessaire pour éradiquer la maldie et limiter les risques sanitaires», indique-t-elle encore dans le communiqué.

Interdiction à partir du 4 octobre

Il est également précisé qu’une réunion du comité stratégique peste porcine africaine s’est tenue ce lundi 30 septembre. Une réunion qui a confirmé la nécessité de poursuivre les efforts pour éradiquer la PPA. La ministre Céline Telier a dès lors décidé par arrêté de refermer la forêt aux promeneurs et cycliste dans la zone infectée à partir du 4 octobre 2019.

«Ce n’est pas une décision que nous prenons de gaieté de cœur, mais les efforts pour éradiquer la maladie vont s’intensifier et la circulation en forêt de randonneurs ou cyclistes risque de perturber ces opérations. C’est une contrainte nécessaire pour gagner le combat contre la peste porcine africaine dans la zone. Rien ne change en ce qui concerne les activités forestières déjà limitées à l’évacuation des épicéas scolytés», explique enfin la ministre dans son communiqué.