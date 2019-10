Trois blessés graves à la suite d’un choc frontal entre deux véhicules

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 00h15, un accident frontal impliquant deux véhicules s’est produit à la chaussée de Châtelet à Lodelinsart.

Pour une raison encore indéterminée, les deux voitures, une Fiat Punto et une Peugeot 106, sont entrés en collision. À la suite du choc, la Peugeot 106 a percuté un véhicule en stationnement tandis que la Fiat s’est retrouvée sur le toit

À l’intérieur de la Fiat se trouvaient un conducteur et son passager. Le chauffeur a dû être désincarcéré par les pompiers de Jumet, sous les ordres du lieutenant Leroy. Son passager est gravement blessé. Dans le second véhicule, se trouvaient deux adultes et deux enfants. Le conducteur a été également gravement blessé.

Les trois personnes gravement touchées ont été évacuées par les secours. Six ambulances et deux SMUR de l’hôpital Marie-Curie de Lodelinsart et Notre-Dame de Charleroi se sont rendus sur les lieux. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi ont fermé la route durant deux heures.