Ligue des Champions - Le PSG vainqueur à Galatasaray, une "soirée parfaite" pour Thomas Meunier

(Belga) Le Paris-Saint Germain est allé gagné à Galatasaray (0-1) alignant ainsi un deuxième succès de rang après son 3 à 0 face au Real Madrid en ouverture de la Ligue des Champions il y a quinze jours. De quoi satisfaire Thomas Meunier.

"Soirée parfaite par rapport aux résultats aussi de Bruges et du Real, 2-2, qui nous permet d'avoir quatre points d'avance (sur Bruges)", a commenté le défenseur du Paris SG, au micro de RMC sport. "Pour le reste ici, on savait que ça allait pas être évident,on a vu l'apport du douzième homme avec une ambiance qui s'intensifie à chaque possession de balle, ça joue psychologiquement pour l'équipe à domicile. Donc systématiquement on encaisse. Mais pour le reste, je suis vraiment content de l'équipe. On s'est battus, on a été aux duels, on a résisté et on a eu un tas d'opportunités. Ca aurait pu être 0-2 et même 0-3 à un moment et finalement voilà. La mentalité était là et c'est le plus important." (Belga)