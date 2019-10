Ligue des Champions: une «soirée parfaite» pour Thomas Meunier

Confirmation réussie: le PSG, après sa brillante victoire inaugurale contre le Real Madrid (3-0), s’est imposé sur le terrain de Galatasaray (1-0), mardi lors de la 2e journée de phase de groupes de Ligue des champions, malgré un climat aussi hostile que brûlant.

En plus d’avoir «climatisé» le chaudron stambouliote, considéré comme l’un des stades les plus chauds d’Europe, avec son but victorieux, Mauro Icardi a permis au PSG de s’ouvrir déjà en grand la voie vers les 8es de finale.

Avec 6 points, le PSG caracole non seulement seul en tête du Groupe A, mais il a déjà relegué à cinq longueurs son rival madrilène, tenu en échec contre Bruges (2-2) sur son terrain, un peu plus tôt. Une opération réussie sur tous les plans!

Au micro de RMC sport, Thomas Meunier n’a pas caché sa satisfaction: «Soirée parfaite par rapport aux résultats aussi de Bruges et du Real, 2-2, qui nous permet d’avoir quatre points d’avance (sur Bruges). Pour le reste ici, on savait que ça n’allait pas être évident, on a vu l’apport du douxième homme avec une ambiance qui s’intensifie à chaque possession de balle, ça joue psychologiquement pour l’équipe à domicile. Donc systématiquement on encaisse. Mais pour le reste, je suis vraiment content de l’équipe. On s’est battus, on a été aux duels, on a résisté et on a eu un tas d’opportunités. Ça aurait pu être 0-2 et même 0-3 à un moment et finalement voilà. La mentalité était là et c’est le plus important.»