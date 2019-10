(Belga) Les militants du CD&V réunis mardi soir au Musées Royaux des Beaux Arts, à Bruxelles, ont approuvé à une très large majorité l'accord conclu lundi en début de matinée avec la N-VA et l'Open Vld en vue de former un gouvernement flamand. Quelque 86% des militants (495 voix) ont voté en faveur de la participation, 61 votants se sont prononcés contre et on a dénombré 21 abstentions.

